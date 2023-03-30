30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

30 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1 1 8

30 Mart 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Mart 2023 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2 2 8

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3 3 8

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/164)
30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4 4 8

YÖNETMELİK

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik