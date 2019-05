12.30 Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusu ile cevabının ne olduğu belli oldu. Bugünkü ipucu, çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcı hakkında olduğu aktarıldı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı tarafından yazılan bu kitap, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşmuş ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilmiştir" denildi. Sizce bu kitabı yazan şarkıcı kim? İşte yanıtı

Hadi Magazin'in 12.30 yarışması ile ilgili ipucu sorusu paylaşıldı.



Buna göre, paylaşımda ipucunun çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcı hakkında olduğu ifade edildi.



Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı tarafından yazılan bu kitap, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden oluşmuş ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilmiştir" denildi.



Sizce bu kitabı yazan şarkıcı kim?



HADİ İPUCU CEVABI: YONCA EVCİMİK - VAR OLMAK HAKTIR (ÇOCUKLAR İÇİN HAYVAN HAKLARI)



YONCA EVCİMİK - VAR OLMAK HAKTIR KİTABI HAKKINDA



Yonca Evcimik'in hazırladığı Var Olmak Haktır kitabının tanıtım bülteninde şu ifadelere yer veriliyor:



"Her günü aç susuz, hava koşullarına göre donma ya da sırılsıklam olma tedirginliğiyle sokaklarda geçiren...



Ya da bir öğün yemek için ateş çemberlerinin içinden geçmek zorunda bırakılan...



Sırf insanlar daha iyi kremler sürsün diye üzerinde deneyler yapılan...



Ve sokaklarda başını okşayıp sonra yanından geçip gittiğimiz sahipsiz hayvanlar...



Onların yaşadığı bu zorlu koşulları değiştirmek için 1978 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ilan edildi. Sanatçı ve hayvan hakları savunucusu Yonca Evcimik tarafından hazırlanan ve bu bildirgeden oluşan kitabın her bir maddesi mücadeleye destek veren çizerler tarafından ayrı ayrı resmedildi. Bütün canlıların eşit olduğunu ve var olmanın bir hak olduğunu kabul edelim diye...



İçimizdeki sevgiyi, vicdanı, merhameti ve adaleti canlı tuttuğumuz sürece dünya bütün hayvanlar için daha iyi bir yer haline gelecek."