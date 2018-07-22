Bu yıl 30'ncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı. 2 bin 400 yüzücünün katıldığı yarışı erkekler genel klasmanda Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç kazandı.

Birbiri ardına boğazın serin sularına atladılar.



Birinci olabilmek için kıyasıya kula attılar.



Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 30.'su organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.



Sabah saatlerinde başlayan yaklaşık 6,5 kilometerelik yarışa 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.



Yarışın başlamasıyla birlikte yüzlerce yüzücü iskeleden peşi sıra denize atladı. Kıyasıya yarışın her anı hem sahilden hem havadan görüntülendi.



Anadolu Yakasında Kanlıca İskelesinden başlayan yarış, Avrupa Yakası'ndaki Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu.



Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen yarışmayı erkekler genel klasmanda 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç ilk sırada tamamladı. Türk yüzücü Erge Can Gezmiş 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci, Amarikalı Alexander Kostich ise 47 dakika 41 saniye ile üçüncü oldu.



Kadınlar kategorisinde Türk yüzücü Hilal Zeynep Saraç 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Türk yüzücü Buse Topçu 50 dakika 40 saniye ile ikinci, 50 dakika 50 saniye ile ABD'li Amy Dantzler (Emiy Dentslır) üçüncü oldu.