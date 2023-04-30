30 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları

30 Nisan 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
30 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 1 1 4

30 Nisan 2023 Pazar tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Nisan 2023 Pazar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

30 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 2 2 4

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

30 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 3 3 4
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
30 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları - Resim: 4 4 4

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri