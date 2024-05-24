300 milyon doları kontrol ediyorlardı! Sanal bahis çetesine büyük darbe

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları soruşturma Bürosu, sanal bahis sitelerine yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında gelen ihbarlar sonrası harekete geçildi.

300 MİLYON DOLARI KONTROL EDEN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Mobil uygulama üzerinden haberleştiği tespit edilen sanal bahis çetesine büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan teknik takipte, İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlar sayesinde bahis oynayanların finansal işlem gerçekleştirmelerini organize ettiği, paraları kripto para hesaplarına aktardığı tespit edilen örgüte darbe vuruldu. Örgüt liderinin sık sık yurt dışına çıktığı tespit edilen soruşturmada, örgütün dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında 300 milyon doları kontrol ettikleri ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt lideri Ferdi Akdağ dahil toplam 89 kişiden oluşan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yaplan operasyonda ev ve iş yeri aramaları neticesinde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Bunlar şu şekilde:

53 bin 800 dolar

1 adet ruhsatsız tabanca

57 adet telefon

112 adet sim kart

5 adet laptop

2 adet hard disk

3 adet flash bellek

1 adet ledger (soğuk cüzdan)

4 adet hafıza kartı

31 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 16 şüpheliyi aramaya yönelik kapsamlı çalışma devam ediyor.