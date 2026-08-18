300 milyonluk vurgun! MASAK inceledi, kripto çetesi şafak baskınıyla çökertildi

Soma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 300 milyon liralık haksız kazancı kripto para borsalarına aktardığı tespit edilen suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
300 milyonluk vurgun! MASAK inceledi, kripto çetesi şafak baskınıyla çökertildi
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Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla organize bir suç şebekesi çökertildi. Savcılık şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve tehdit" suçlamaları üzerinden yakalama kararı çıkarttı. Bu kapsamda 18 Ağustos sabahı saat 05.30 sularında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Dosyada isimleri geçen ve ikisi suça sürüklenen çocuk statüsünde olan toplam 39 şüpheliden 38'i polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumdaki 1 şahsın yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.

HESAPLARI KULLANIP 300 MİLYON LİRAYI KRİPTOYA KAÇIRDILAR

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında örgütün finansal hareketleri ve para aklama yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı. Müştekiler Cemal Eren A., Melih S. ve Berat H. adına açılan ancak fiilen başkalarının kullanımında olduğu anlaşılan banka hesaplarına yüklü miktarda para giriş çıkışı yapıldığı saptandı.

Hesaplar arasındaki bu yoğun para trafiğine karışan 67 kişinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri talep edilerek detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizler neticesinde, şüpheli olarak belirlenen 39 kişinin kendi aralarındaki banka hesaplarında yaklaşık 300 milyon liralık dev bir para transferi hacmi oluşturduğu tespit edildi. Suçtan elde edilen bu meblağın, izini kaybettirmek amacıyla Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi çeşitli platformlar üzerinden kripto varlıklara dönüştürülerek pazarlandığı rapora yansıdı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda materyale el konuldu. Ekiplerin yaptığı aramalarda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek ve 5 adet kartuş bulundu. Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Şebekenin dijital ayak izlerinin sürülmesi amacıyla 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu incelemeye alınmak üzere muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şahısların 21 Ağustos Cuma günü Soma Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilerek adli makamlar karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

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