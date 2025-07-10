304 torbacı kıskıvrak yakalandı! 21 ilde dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarına yönelik başlatılan “Narkokapan-Bursa” operasyonunda 21 ilde 318 adrese eş zamanlı baskın yapıldığını ve 304 torbacının yakalandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
304 torbacı kıskıvrak yakalandı! 21 ilde dev uyuşturucu operasyonu
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İçişleri Bakanlığı, gençleri hedef alan sokak uyuşturucu satıcılarına karşı yeni bir dev operasyon gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Bursa” adı verilen operasyon kapsamında 21 ilde 318 adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini ve 304 torbacının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.

3 BİNİN ÜZERİNDE POLİS, HELİKOPTERLER, KÖPEKLER VE İHA'LAR SAHADAYDI

Operasyonda 3 bin 190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği ve 4 insansız hava aracı (İHA) görev aldı.

Bursa’nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli olmak üzere; İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya illerinde de baskınlar gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyon öncesinde titiz saha çalışmaları ve analizlerin yapıldığını belirtti. Şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiğini ve işlenen suçlara dair her faaliyetin delillendirildiğini ifade eden Yerlikaya, "Düğmeye bastık." dedi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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