Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tiryakiler dikkat! İşte sigara için gündemdeki yasaklar
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor
Tanktan çıkan FETÖ'cü Aynacı'nın yargılanmasına başlanıyor

31 Ekim 2017 Salı (yarın) Ankara'da okullar tatil mi (Ankara hava durumu)

Mevsimin ilk karının yağdığı Ankara'da öğrenciler ve veliler, 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt ve Ankara'nın 31 Ekim Salı gününe ait hava durumu tahminleri

31 Ekim 2017 Salı (yarın) Ankara'da okullar tatil mi (Ankara hava durumu)

Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı.

İl merkezinde yağmur olarak etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kar yağışı görüldü.

Havanın soğuk olduğu Ankara'da öğrenciler 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

31 EKİM 2017 SALI ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Ankara'da 31 Ekim 2017 Salı günü yani yarın havanın çok bulutlu olacağı tahmin edildi.


En düşük sıcaklığın 4 derece en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olacağı belirtildi.

31 EKİM 2017 SALI ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ

Soğuk hava ile birlikte kar yağışının görüldüğü Ankara'da yaşayan öğrenci ve veliler, 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.

Şu ana kadar valilik ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tatil olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #Hava durumu #okul #tatil
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erdoğan'ın 'kullanmayacağız' açıklamasından sonra Sig Sauer satışları arttı
Sonraki Haber
Mevsimin ilk karı yağdı - 31 Ekim 2017 Salı (yarın) Sakarya'da okullar tatil mi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.