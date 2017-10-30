Mevsimin ilk karının yağdığı Ankara'da öğrenciler ve veliler, 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt ve Ankara'nın 31 Ekim Salı gününe ait hava durumu tahminleri

Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı.



İl merkezinde yağmur olarak etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kar yağışı görüldü.



Havanın soğuk olduğu Ankara'da öğrenciler 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı.



31 EKİM 2017 SALI ANKARA HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Ankara'da 31 Ekim 2017 Salı günü yani yarın havanın çok bulutlu olacağı tahmin edildi.



En düşük sıcaklığın 4 derece en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olacağı belirtildi.Soğuk hava ile birlikte kar yağışının görüldüğü Ankara'da yaşayan öğrenci ve veliler, 31 Ekim 2017 Salı Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırmaya başladı.Şu ana kadar valilik ya da il Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tatil olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.