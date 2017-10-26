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31 ilde 70 kripto muvazzaf asker için yakalama kararı

FETÖ/PDY'nin, TSK'ya yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen 70 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkarıldı.

31 ilde 70 kripto muvazzaf asker için yakalama kararı

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği 70 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı çıkarılan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #pdy #Konya #Fetullahçı Terör Örgütü
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