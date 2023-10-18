31 İlde Narkogüç Operasyonu Düzenlendi! 208 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 ilde operasyon yapıldı. ''Narkogüç'' operasyonunda 208 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili detaylı açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Uyuşturucu tacirlerine güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Yeni operasyon bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkogüç operasyonunda toplam 208 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.'' ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, operasyonda 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:
- Operasyonda, 247,5 kilogram skunk, 6,5 kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.
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