31 İlde Narkogüç Operasyonu Düzenlendi! 208 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Yeni operasyon bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkogüç operasyonunda toplam 208 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonda 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı: