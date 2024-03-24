31 Mart seçimlerine geri sayım sürüyor

Yerel seçim takvimi hızla ilerliyor... Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği takvim işliyor.

21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Seçmen kâğıtlarının dağıtımı 24 Mart günü tamamlanacak. Ancak seçmenler oy kullanacakları yeri E-Devlet uygulaması üzerinden de öğrenebilecek.

31 Mart günü Türkiye yeniden sandık başında olacak. 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez bu seçimlerde oy kullanacak.

61 milyonu aşkın seçmenin oy vereceği seçimler için ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

Seçim günü seçmen kâğıdını getirmek ise zorunlu olmayacak. Resmi nitelikte, üstünde T.C. kimlik numarasının yazdığı herhangi bir belge ile oy kullanılabilecek.

Büyükşehirlerde ikameti olan vatandaşlar, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için ayrı ayrı oy kullanacak. Tüm oy pusulaları ise tek zarfa koyulacak.

Oy pusulasında AK Parti 1, MHP 30, CHP 18, Vatan Partisi 34'üncü sırada yer alacak.