Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirledi.
Seçimlere katılacak 13 siyasi parti şöyle;
1. Adalet ve Kalkınma Partisi,
2. Bağımsız Türkiye Partisi,
3. Büyük Birlik Partisi,
4. Cumhuriyet Halk Partisi,
5. Demokrat Parti,
6. Demokratik Sol Parti,
7. Halkların Demokratik Partisi,
8. Hür Dava Partisi,
9. İyi Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi,
11. Saadet Partisi,
12. Türkiye Komünist Partisi
13. Vatan Partisi
YSK, 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirledi.