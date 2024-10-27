32 günlük grev zaferle sonuçlandı: Elba Bant işçileri kazandı!

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamayan ve 32 gündür grevde olan Elba Bant Fabrikasında çalışan işçiler zafer kazandı. Elba Bant’ta yetkili Petrol-İş sendikası ve işveren arasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
32 günlük grev zaferle sonuçlandı: Elba Bant işçileri kazandı!
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32 gündür grevde olan Elba Bant işçileri zafer kazandı, grev sona erdi. Tekirdağ’da bulunan, Petrol-İş sendikasının örgütlü olduğu Elba Bant Fabrikasında çalışan işçiler toplu iş sözleşmesinde işverenle anlaşamadığı için greve çıkmıştı.

Grev süresince işverenle temaslar devam etse de işçilerin talepleri karşılanmadığı için anlaşma sağlanamamıştı.

32 gün boyunca mücadelelerinden milim sapmayan işçilerin kararlı duruşu zaferi getirdi. İşveren ve sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağladı.

Petrol-İş sendikası genel merkezinde yapılan görüşmelerde, başta ücretler olmak üzere işçilerin sosyal hakların geliştirilmesine dönük talepler işveren tarafından kabul edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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