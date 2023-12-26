32 İlde Terör Örgütüne Operasyon! 208 Şüpheli Yakalandı
Bölücü terör örgütüne yönelik 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kahramanlar-36 operasyonlarıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 208 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
208 Şüpheli Yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.
Milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
- Bölücü terör örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı