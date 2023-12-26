32 İlde Terör Örgütüne Operasyon! 208 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 32 ilde Kahramanlar-36 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: