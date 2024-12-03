32 şehirde DEAŞ operasyonu! 77 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 32 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77's yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
32 şehirde DEAŞ operasyonu! 77 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak İzmir merkezli 32 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurduBir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

deaş operasyon son dakika
Günün Manşetleri
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor
Enflasyon rakamları açıklandı
32 şehirde DEAŞ operasyonu
Bir asker şehit oldu
76 şehirde dev Narkoçelik operasyonları
Denizli'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Perinçek'ten Cumhurbaşkanına çağrı: Suriye'deki saldırıların arkasında 'İkinci İsrail' projesi var
Filistin'in için kritik görüşme
Aile hekimlerinden 5 günlük iş bırakma
Çok Okunanlar
Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem!
Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu! Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu!
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü Korkunç olay: Alzheimer hastası adam eşini öldürdü