32 şehirde DEAŞ operasyonu! 77 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak İzmir merkezli 32 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.