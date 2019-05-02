AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sandıkta usulsüzlük iddiaları üzerine açılan 32 soruşturma üzerinden 100 kişinin ifadeye çağrılması hakkında konuştu. Yavuz, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz. Bu münferit bir olay değil, sehven bir hata değildir. Bu sehven olmasının çok ötesine geçmiştir. Çok daha farklı suç duyuruları olabileceğini şimdiden iletebiliriz. İlçelere ilişkin itiraz Maltepe ve Büyükçekmece'ye yönelik itiraz var. İlçelerde kesinlikle yoktur demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönelen büyükşehir seçimidir. YSK karar verecek. Bütün bu işler belli bir takvime bağlıdır. Buradan aldığımız dersle YSK'nın kamu görevlisi dışında sandık başına görevli atama işini netleştirmelidir. YSK ve seçim kurulları bugünden ibret alarak bundan sonraki süreçlerde benzer hadiseler olmaması için elimizden geleni yapmalıyız" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Yavuz, sandıkta usulsüzlük iddiaları üzerine açılan 32 soruşturma üzerinden 100 kişinin ifadeye çağrılması hakkında açıklama yaptı.



AK Partili Yavuz, şunları söyledi:



"Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz. Bu münferit bir olay değil, sehven bir hata değildir. Bu sehven olmasının çok ötesine geçmiştir. Çok daha farklı suç duyuruları olabileceğini şimdiden iletebiliriz."



Yavuz'un diğer açıklamaları şöyle:



"CHP'nin saygıdeğer sözcüleri kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye yönelik açıklamalar yapmaktadır. 2-3 bin gibi bir rakamdan bahsediyor. Ancak, sayım döküm cetvelleri boş YSK'da. Biz diyoruz ki kanunun tamamen dışına çıkıldı, bize kapalı olan bir alanda bunlar gerçekleşti. Bundan daha büyük bir kanunsuzluk, seçim yolsuzluğu olabilir mi?



YSK'nın daha önceki seçimlerde verdiği kararlar net. Mustafakemalpaşa'da olan bunun aynısı değildir. YSK'nın ifade ettiğini anlıyoruz. Ortaya çıkmış haliyle sandık kurulları ilan edildiği kararıyla onun süresi geçti. Listelerin partilere verilmesi gibi bir şey söz konusu değil.



2014'te Mansur Yavaş'a ileri sürülen olağanüstü itiraz nedenlerine bir baktım. CHP'nin ileri sürdüğü gerekçeleri inceledim. Bir tane somut hadiseden bahsedilmiyor. Geçersiz oy sayısı çok daha az. Fark daha fazla. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara hiç ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvelleri bugüne kadar hiç boş girmedi.



İlçelere ilişkin itiraz Maltepe ve Büyükçekmece'ye yönelik itiraz var. İlçelerde kesinlikle yoktur demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönelen büyükşehir seçimidir. YSK karar verecek. Bütün bu işler belli bir takvime bağlıdır. Buradan aldığımız dersle YSK'nın kamu görevlisi dışında sandık başına görevli atama işini netleştirmelidir. YSK ve seçim kurulları bugünden ibret alarak bundan sonraki süreçlerde benzer hadiseler olmaması için elimizden geleni yapmalıyız.



Seçim yenilenirse adaylar aynı olacak, seçmen aynı olacak. Sandığın başındaki şey aynı. Yasa çerçeveyi çizmiş. Bunun dışına çıkıldığı için sandık kurulları değişmelidir."



ulusal.com.tr

