323 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı: Bursa'da yasa dışı bahis çetesine operasyon

Bursa'da yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen 27 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 323 milyon liralık para trafiği yürüttüğü belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
323 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı: Bursa'da yasa dışı bahis çetesine operasyon
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Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapay zeka destekli olarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, yasa dışı bahis finansmanına aracılık ettiği ve yaklaşık 323 milyon liralık para trafiği yürüttüğü değerlendirilen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

27 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen çok sayıda materyale el konuldu. Diğer 3 zanlının yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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