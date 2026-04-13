33 hasta zehirlenmişti! Diyaliz skandalında akılalmaz hata: Hastalara antifriz verilmiş!

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs 2024 tarihinde 33 hastanın rahatsızlanması ve devamındaki ölümlerle sonuçlanan diyaliz faciasına ilişkin yürütülen hukuki süreçte iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında savcılık, 3 şüphelinin 'taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'taksirle yaralama' suçlarından yargılanmasını talep etti.

DİYALİZ SIRASINDA VÜCUTLARINA ANTİFRİZ GİRMİŞ

Soruşturma çerçevesinde dosyaya giren bilirkişi raporları, olayın teknik altyapısındaki ihmalleri ortaya koydu. Raporda, tedavi gören hastaların vücuduna diyaliz işlemi sırasında hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun karıştığı kesin olarak tespit edildi. Söz konusu olayın, sistemde antifrizli suyun bulunması, by-pass hattı üzerindeki küresel vananın açık unutulması ve hidrofor sisteminin arıza vermesine rağmen duruma müdahale edilmemesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE 33 HASTA SEVK EDİLDİ

Olay, 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seanslarında diyalize giren hastaların taburcu edildikten sonraki şikayetleriyle ortaya çıktı. Hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şikayetleriyle hastaneye geri döndü. Bu gelişmelerin ardından hastane yönetimi, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi gören tüm hastaları geri çağırdı.

Yapılan acil tetkiklerin ardından 33 hasta; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya ve Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ile özel diyaliz merkezlerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yürüttüğü sevk organizasyonunda hastaların 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve 1'i Denizli'de tedavi altına alındı.

ÜÇ HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Farklı illere sevk edilerek tedaviye alınan hastalardan acı haberler geldi. Antalya'ya sevk edilen ve entübe durumda olan 70 yaşındaki Mustafa Demir, 88 yaşındaki Saniye Aksöz ve 67 yaşındaki Somali uyruklu Amina Abas Jama yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İKİ MÜHENDİS TUTUKLANDI

Yaşanan can kayıplarının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilirkişiler hastaneye gelerek detaylı incelemelerde bulundu. Hazırlanan rapor sonrasında olayda ihmali olduğu değerlendirilen hastane görevlileri elektrik teknisyeni İ.S. ve tekniker M.C. ile hastanenin yapımında ve proje aşamasında görev alan yüklenici şirket makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'taksirle yaralama' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden hastane personeli İ.S. ve M.C., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan yüklenici firma makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.