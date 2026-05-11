33 ilde dev operasyon: 8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını hedef aldı. 33 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basılan operasyon sonucunda, yaklaşık 8,7 milyar TL tutarında devasa bir suç gelirinin tespit edildiği açıklandı. Bakan Gürlek, bu rakamın büyüklüğüne dikkat çekerek, ekonomiye ve toplumsal huzura kasteden bu yapının "kirli çarkının" darmadağın edildiğini belirtti.

Bakanlıklar Arası "Tam Eş Güdüm" Vurgusu





Operasyonun başarısındaki en kritik unsurun kurumlar arası iş birliği olduğu ifade edildi. Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının omuz omuza çalıştığını belirten Bakan Gürlek, bu güçlü iradenin suç odaklarının nefesini kesmeye devam edeceğini söyledi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet birimlerinin de dahil olduğu bu koordineli çalışma, suçla mücadelede devletin tüm mekanizmalarının aynı anda devreye girdiğini gösteren bir örnek olarak kayıtlara geçti.