33 kedi ölü bulunmuştu: Veteriner serbest bırakıldı

İzmir’in Buca ilçesinde çöp konteyneri önünde poşetler içerisinde bulunan 33 ölü kediyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Adnan Kahveci Caddesi’nde çok sayıda kedinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, bazıları yavru olmak üzere 33 kedinin cansız bedenini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet” kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen veteriner hekim H.E. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Şüpheli veteriner hekim, “ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” ve “çevreyi kasten kirletmek” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Veteriner hekim H.E., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.