332 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Birinci Dairesi tarafından adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak, HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.

318 HAKİM VE SAVCI YENİ GÖREVLERDE

Kararnameye göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

ÖNEMLİ ATAMALAR

Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atandı.

Hasan Dalak, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Behçet İşlek, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ATAMALARI

Hüsnü Hakan Yağız, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirildi.

Ünal Bingül, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.