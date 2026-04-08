34 İlde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 198 Gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, dün İstanbul Levent’teki polis noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kesintisiz süreceğini vurguladı.

OPERASYONUN KAPSAMI VE İSTATİSTİKLER

34 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlara dair veriler şu şekildedir:

İşlem Yapılan Şüpheli Sayısı: 273

Gözaltına Alınan Şüpheli Sayısı: 198

Operasyon Yürütülen İl Sayısı: 34

OPERASYON DÜZENLENEN İLLER

İnceleme ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği iller şunlardır: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat.

HUKUKİ SÜREÇ VE KURUMSAL MESAJ

Bakan Gürlek, operasyonların "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ve sıfır tolerans anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ’a yönelik saha faaliyetlerinin titizlikle devam edeceği kaydedilirken, Levent’teki saldırıda yaralanan polis memurları için geçmiş olsun dilekleri iletildi.