Konya merkezli 34 ilde FETÖ'nün,Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye yönelik kapsamlı operasyon düzenledi.



Konya merkezli, 34 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.



FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 51 oldu.



Adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.







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