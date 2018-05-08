Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye yönelik kapsamlı operasyon düzenledi.
Konya merkezli, 34 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 51 oldu.
Adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.