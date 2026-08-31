34,7 milyon araç sahibine müjde: Kaza yapan artık bu numarayı arayacak!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan eylem planı kapsamında oluşturulan "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM)", 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen faaliyete başlıyor. Yeni sistem sayesinde sürücüler, trafik kazalarının ardından hasar bildirimlerini farklı şirket kanallarıyla uğraşmadan tek bir merkez üzerinden hızlı ve pratik biçimde iletebilecek.

KAZA VE HASAR BİLDİRİMLERİNDE TEK NOKTA: ALO 193

SEDDK koordinasyonunda hayata geçirilen Ortak Hasar İhbar Merkezi, kaza sonrası süreçleri sadeleştiriyor:

Tek Merkezden Bildirim: Kazaya karışan araç sahipleri, sigorta şirketlerinin farklı iletişim hatlarını aramak yerine doğrudan Alo 193'ü arayarak hasar dosyasını anında açtırabilecek.

Hızlı ve Pratik İşlem: İlk etapta zorunlu trafik ve kasko sigortalarını kapsayan hasar bildirimleri merkezi olarak sisteme kaydedilecek, süreçlerin bürokratik gecikmeler olmadan ilerlemesi sağlanacak.

Şirketlerle Ortak Zirve: Hizmetin devreye girmesi öncesinde SEDDK ve sigorta şirketlerinin temsilcileri bir araya gelerek entegrasyon adımlarını ve yeni dönemde alınacak ek tedbirleri masaya yatırdı.

YASA DIŞI HASAR TAKİPÇİLERİNE VE MAĞDURİYETLERE KARŞI ÖNLEM

Yeni sistem yalnızca hasar ihbarı almayacak; aynı zamanda kaza sonrasında vatandaşları yanıltan veya aracı komisyonlarla mağdur eden kayıt dışı hasar takip yapılarına karşı da bir denetim mekanizması oluşturacak. Araç sahipleri, kaza sonrasında kendilerini rahatsız eden veya mağduriyet yaşamalarına neden olan şüpheli yapıları da doğrudan Alo 193 hattı üzerinden SEDDK'ya bildirebilecek.