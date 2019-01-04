Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonu kapsamında 35 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25'i Fetömetre'den işlem görmüş 35 astsubay için gözaltı kararı çıkardı.



Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 8'i pasif 2'si aktif görevde 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.



Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.