35 ilde eş zamanlı baskın! Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli yakalandı. Yapay zeka destekli programlar kullanan şebekeye ait binlerce bahis, reklam ve ödeme aracısı internet sitesine erişim engeli kararı alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
35 ilde eş zamanlı baskın! Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah harekete geçti. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik 35 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 108 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BİNLERCE SİTEYE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü teknik incelemelerde, şüphelilerin yapay zeka destekli programlar aracılığıyla sistemlerini yönettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 bin internet sitesine müdahale edildi.

Doğrudan bahis oynatan sitelerin yanı sıra şebekenin reklam ve finans ağına da erişim engeli kararı uygulandı. Bahis sitelerinin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 URL adresi kapatıldı. Toplamda 5 bin 151 URL adresine yönelik erişim engeli kararı alındı.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde yakalanan 108 zanlı, adli işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde alınacağı öğrenildi.

Hantavirüs Madrid’e sıçradı: MV Hondius yolcusunda pozitif sonuçHantavirüs Madrid’e sıçradı: MV Hondius yolcusunda pozitif sonuçGündem
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe: 16 ilde 43 gözaltı!DEAŞ’ın kripto kasasına darbe: 16 ilde 43 gözaltı!Gündem
operasyon yasadışı bahis
Günün Manşetleri
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda son durum
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Ulusal Kanal’a konuştu
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye net mesaj İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye net mesaj
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle