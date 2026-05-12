35 ilde eş zamanlı baskın! Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah harekete geçti. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik 35 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 108 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BİNLERCE SİTEYE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü teknik incelemelerde, şüphelilerin yapay zeka destekli programlar aracılığıyla sistemlerini yönettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 bin internet sitesine müdahale edildi.

Doğrudan bahis oynatan sitelerin yanı sıra şebekenin reklam ve finans ağına da erişim engeli kararı uygulandı. Bahis sitelerinin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 URL adresi kapatıldı. Toplamda 5 bin 151 URL adresine yönelik erişim engeli kararı alındı.

108 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde yakalanan 108 zanlı, adli işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde alınacağı öğrenildi.