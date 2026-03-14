35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında firari sanık Ertan Danacı yakalandı

6 Şubat 2023 depremlerinin simgelerinden biri haline gelen Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı yakalandı.

876 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Depremde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği binanın zemin katındaki pastanede kolon kesildiğinin tespit edilmesi üzerine açılan davada Danacı, “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlamasıyla 876 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından Danacı, 23 Haziran 2025’te Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ancak binada hayatını kaybedenlerin yakınları bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2025’te Danacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Mahkemeye bildirdiği adreste bulunamayan Danacı için arama çalışması başlatıldı.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda Danacı’nın saklandığı adresi tespit etti. Yapılan operasyonla Danacı, Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunduğu evde yakalandı.

Gözaltına alınan Danacı, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’a getirildi ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yeniden tutuklanan Danacı cezaevine gönderildi.

11 SANIK YARGILANIYOR

Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada 7’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 11 sanık yargılanıyor.

Davada tutuklu sanıklar arasında pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı bulunuyor. Bu sanıklar hakkında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Dosyada ayrıca fenni mesul Mehmet Tekin hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.

Dönemin belediye görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çiftaslan, mimar Mehmet Dişçeken, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci, inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 10’uncu duruşması 24 Nisan’da yapılacak.