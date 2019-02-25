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3600 ek gösterde son durum ne? İmam, polis, hemşire ve öğretmenlerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli ve emekli olacakların durum ne?

3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldığı iddia edildi. Öğretmen, hemşire, din görevlisi imamların ve polislerin maaş ücretlerinde artış olacağı ifade edildi. Emekli ve emekli olacaklar için ise yüzde 20 civarında artışın gerçekleşeceği aktarıldı

3600 ek gösterde son durum ne? İmam, polis, hemşire ve öğretmenlerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli ve emekli olacakların durum ne?

3600 ek gösterge yasalaşırsa 1 milyon 600 bin hemşire, imam, polis ve öğretmen bundan etkilenecek, maaşları da ikramiye paraları da artacak.

Teklife göre, bin lirada 200 lira artış söz konusu olması planlanıyor. 

1'inci derecede 25 yıl çalışan bir öğretmen, hemşire ya da imam, yaklaşık 500 liralık bir maaş artışı yaşanacak. İkramiye paraları da ortalama 17 bin lira artacak.

YETİM VE DUL MAAŞINA DA YANSIYACAK

Sadece çalışanlar değil aileleri de bu yükselişten etkilenebilecek. Artışların yetim ve dul maaşına da yansıyacağının altı çizildi. 

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