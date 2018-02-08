Türk ordusunun Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'ye karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na toplumun her kesiminden güçlü destekler geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile operasyonlara tam destek verdi. Akademi camiası da imza kampanyası ile Türk ordusunun yanında

365 oda ve borsa destek açıklaması yaptı. Akademisyenlerin imza kampanyasına destek çığ gibi büyüdü.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Zeytin Dalı Harekâtı'na tam destek verdi. Açıklamayı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu, yurtdışındaki küresel iş örgütlerini de harekata destek vermeye çağırdı.



Akademi camiası da Türk ordusunun harekatına destek olmaya devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin başlattığı imza kampanyasına kısa sürede çok sayıda akademisyen katıldı. "Milli Akademisyenler"den Zeytin Dalı Harekâtı'na Destek Bildirisi kısa sürede 100'ün üzerinde imzaya ulaştı.



İhlas Haber Ajansı’na konuşan Öğretim Görevlisi Abdulkadir Akkurt, akademisyenleri bildiriye imza atmaya çağırdı, savaş karşıtı açıklamaları doğru bulmadığını vurguladı, "Son zamanlarda kamuoyunda çok fazla bir şekilde ’savaşa hayır’ bildirgelerinin ortalarda dolaştığı, kendisini akademisyen, aydın olarak nitelendiren insanların çığırtkanlık yaptığı bu dönemde, bir ihtiyaç haline geldiğini düşündüğümüz için “www.milliakademisyenler.org” sitesini kurduk. Bizim gibi düşünen bütün akademisyenlerin imzalarıyla desteklerini bekliyoruz" dedi.



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