37 İlde Kalkan-4 Operasyonu! 192 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

37 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-4 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandı.

37 İlde Kalkan-4 Operasyonu! 192 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. "Kalkan-4" isimli operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

192 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında İstanbul, Antalya ve İzmir'in de yer aldığı 37 ilde jandarma ve polis ekipleri tarafından Kalkan-4 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'inin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Operasyonlara ilişkin görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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