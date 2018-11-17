Kitapseverler, İstanbul Beylidüzü'ndeki Uluslararası Kitap Fuarı'na akın etti. İçeride stantlarda, dışarı da ise metrobüs durağı ve üst geçitte insan seli yaşandı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP duar alanında düzenlenen kitap fuarı ziyaretçi akınına uğruyor.



Bu yıl 37'inci düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını 10 Kasım'da açtı.



18 kasım pazar günü akşam sona erecek olan fuarın bitmesine saatler kala adeta izdiham yaşandı.



Bu yıl 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda haftasonu yoğunluğu yaşandı.



Başta öğrenciler olmak üzere onbinlerce vatandaş metrobüs ve topğlu taşıma araçlarıyla fuar alanına akın etti.



Çoğu ziyaretçi de özel araçları ile fuar alanına gitti. Yoğunluk nedeniyle metrobüs durağı ve üst geçitte izdiham yaşandı. E-5’te de uzun araç kuyrukları oluştu.



Fuar alanına gidebilmek için üst geçitte uzun süre beklemek istemeyen bazı vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden karayolundan yaya olarak geçti.



Dışarıdaki izdiham fuar alanında da devam etti. Kitap severler stantları güçlükle gezebildi.



ulusal.com.tr