372 market denetlendi! Son kullanma tarihi geçmiş ürünler tek tek toplatıldı

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki satış noktalarını mercek altına aldı. Zabıta Müdürü Mehmet Polat'ın koordinasyonunda görevlendirilen 10 ayrı ekip, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplam 372 markete giderek kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını garanti altına almayı hedefleyen çalışmalarda, raflardaki ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu tek tek kontrol edildi. Ekipler denetimler sırasında ağırlıklı olarak ürünlerin gramaj standartlarını, raf ile kasa arasındaki fiyat etiketlerinin tutarlılığını ve ambalajların üzerindeki son kullanma tarihlerini inceledi.

TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde 13 işletmenin raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundurduğu tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye atan bu ürünler, zabıta ekiplerince tutanakla toplatılarak imha sürecine tabi tutuldu. Mevzuata aykırı biçimde tüketimi geçmiş ürün satan ve kurallara uymayan bu işletmeler hakkında ise gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sürece dair bilgi veren belediye yetkilileri, halk sağlığını koruma noktasındaki çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların her zaman güvenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi için şehir genelindeki market denetimlerinin önümüzdeki günlerde de aralıksız bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.