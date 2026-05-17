37,7 milyonluk para trafiği: Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında;

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”

“Yasa dışı bahis”

“Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”

“Rüşvet”

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”

suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.

MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettiği tespit edildi.

Soruşturmada, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı değerlendirildi.

ÖZEL YAZILIM VE PANEL SİSTEMLERİ

Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün;

Özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu

Yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı

Elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü

Suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı

Kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı

Kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm işlemleri yaptığı

tespit edildi.

100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK HAREKET

MASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerine yardımcı olduklarına yönelik deliller elde edildiği kaydedildi.

Bazı emniyet personelinin ise şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sağladığı öne sürüldü.

KÜTAHYALI’NIN HESABINDAKİ PARA HAREKETLERİ DOSYADA YER ALDI

Savcılık dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi.

Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi.

Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturma dosyasında söz konusu para hareketlerinin olağan bireysel para trafiği olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında:

3 banka yöneticisi

8 emniyet personeli

4 avukat

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı

olmak üzere 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca:

3 elektronik para ödeme kuruluşu

3 kuyumcu

1 döviz bürosu

hakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen:

221 taşınmaz

120 araç

3 tekneye

el konuldu.

Ayrıca toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

ÖRGÜT LİDERİ İSTANBUL’DA YAKALANDI

Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındığı ve daha sonra Adana’ya götürüldüğü öğrenildi.

Adli tıp kontrolü sonrası Kütahyalı’nın gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dediği belirtildi.

KÜTAHYALI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyette ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı’nın suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Kütahyalı’nın ifadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.