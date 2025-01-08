38 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında olduğu 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 63 şüpheliden 36'sının tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı.

