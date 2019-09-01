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39 ilçede denetim yapılıyor

Uygulama kapsamında 39 ilçede denetim yapılıyor

39 ilçede denetim yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-14" uygulaması saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek veriyor.
Narkotik köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yeditepe huzur #uygulama #Asayiş
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