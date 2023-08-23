39 kez dosya verdiler! Ücretli öğretmenlerin dramı bitmiyor

Mesleğini yapmak için yıllardır kadroya bekleyen öğretmenlerin son çaresi ücretli çalışmak… Diğer meslektaşları ile aynı işi yapıp eşit şartlarda çalışmayan eğitimciler adil koşul talep ediyor. Asgari ücretin altında geçim mücadelesi veren öğretmenler, Ankara’da bir araya geldi.

MESAİ AYNI ÜCRET FARKLI

Mesai saatleri eşit, sorumlulukları eşit ancak sosyal ve mali hakları eşit değil. Ücretli öğretmenlik yapan eğitimciler haklarını istiyor. Pedagojik formasyonla mezun olup yıllarca kadroya geçmeyi bekleyen öğretmenler son çare olarak ücretli öğretmenliğe mahkum bırakılıyor. Asgari ücretin altında rakamlarla geçinmeye çalışan öğretmenlerin kimi okul dışında ek bir iş yapmak zorunda bile kalıyor.



Sayıları 90 bini bulan eğitimcilerin bayramda, kar tatilinde ücretleri kesiliyor, üstüne bir de sigortaları da yatmıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllardır çok düşük rakamlarla yaptığı atamaları bakıldığında ücretli öğretmenlerin sözleşmeli olarak istihdam edilmesi bile neredeyse hayal oldu. Ücretli öğretmenler sorunlarını anlatmak için Ankara’da bir araya geldi.



Öğretmenler yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hem tebrik hem de sorunlarını anlatmak için ziyaret etmek istedi. Ancak Ücretli Öğretmenler Dayanışma, Bursa Ücretli Öğretmenler Dernekleri ve Emektar Ücretli Öğretmenler Platformu başkanları dışında kimse içeri alınmadı. Öğretmenlerin bakanlık önünde açıklama yapmasına da izin verilmedi.



İçeriye giren dernek başkanları da bakan ile görüşemedi. Sorunların ve taleplerin yer aldığı bir dosyayı bakanlık yetkililerine iletti. Dışarıda olumlu bir sonuç bekleyen öğretmenler ise mağduriyetlerini Ulusal Kanal'a anlattı.



DERTLERİNİ ULUSAL KANALA ANLATTILAR

Bakanlık yetkililerine dosyayı ileten isimlerden Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy da Ulusal Kanal’a konuştu.



Açlık sınırı altında maaşın reva görüldüğü ücretli öğretmenlerin mağduriyetine Vatan Partisi Meslek Örgütü Merkez Bürosu'ndan da tepki geldi. Büro Başkanı Osman Yılmaz, öğretmenlerin talebinin eğitimin niteliği açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı.

"EĞİTİM SİSTEMİMİZİN UTANCI”