Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 8-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 8-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan açıklama şöyle;

1. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla, Gözlem Noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir.

2. Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (08 - 14 Aralık 2017) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Şırnak, Bitlis, Batman ve Irak’ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. Bu kapsamda;

a. Diyarbakır/Hani, Lice, Kocaköy, Kulp; Mardin/Nusaybin, Midyat; Tunceli/Merkez, Hozat, Ali Boğazı, Yastık Deresi; Siirt/Eruh, Bağgöze; Şırnak/Merkez, Güçlükonak, Gabar; Bitlis/Tatvan; Batman/Hasankeyf, Mava Alanı ve Irak’ın Kuzeyi (Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir.

b. İcra edilen operasyonlarda;

(1) 39 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 4 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 5 adet hafif silah, 5 adet mayın, 1 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 5 kg patlayıcı, 681,5 kg amonyum nitrat, 0,5 kg C-4 patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 1.371 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 64 adet RPG-7 roketatar roketi, 25 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 13 adet fünye, 30 adet şarjör, 3 adet telsiz, 5 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 128 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,

(3) 27 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,

(4) Teröristler tarafından kullanılan 63 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.

c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 112,5 kg kubar esrar, 11 kg toz esrar, 103.350 paket kaçak sigara, 3.095 lt kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

ç. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8.892 kişi yakalanmıştır.

d. 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

e. Özellikle Mardin ve Irak’ın Kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirilmiştir.

3. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;

a. Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla, icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

b. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

c. Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.





ulusal.com.tr