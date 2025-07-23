4-22 Temmuz arasında çıkan 61 orman yangınından sonra 4 kişi tutuklandı

61 ORMAN YANGININA 4 TUTUKLAMA: BAKAN YERLİKAYA İHMAL VURGUSU YAPTI

Türkiye'de 4-22 Temmuz tarihleri arasında çıkan 61 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmaların sonuçları kamuoyuna açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla bağlantılı olarak 23 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 4’ünün tutuklandığını bildirdi. Diğer 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, yangınların çoğunun ihmal sonucu çıktığını belirtti. Biçerdöver ve balya makinelerinden sıçrayan kıvılcımlar ile dikkatsizce yakılan ateşlerin orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Yerlikaya, “Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DOSYASINDA NELER VAR?

Soruşturma kapsamında farklı illerde çıkan yangınlarla ilgili olay yeri tespitleri ve şüphelilere ilişkin adli süreç şu şekilde:

Eskişehir Seyitgazi’de orman işçilerinin çalıştığı alanda çıkan yangında 2 kişiye adli kontrol uygulandı.

Hatay Dörtyol’da yangının başladığı noktada görülen bir kişi tutuklandı.



Balıkesir Dursunbey’de biçerdöverden çıkan kıvılcımlar nedeniyle oluşan yangında 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.



Uşak Banaz ve Merkez’de benzer şekilde iki farklı yangında toplam 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



Tekirdağ Şarköy’de bir kişi hakkında adli işlem uygulandı.



Balıkesir Manyas’ta tarlada yapılan çalışma esnasında çıkan yangında 1 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.



Tunceli Mazgirt’te mezarlıkta yakılan mumun kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında 1 kişi hakkında işlem yapıldı.



Konya Doğanhisar’da çay demlemek için yakılan ateş yangına yol açtı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.



Kırklareli, Kütahya, Bolu ve Manisa’daki çeşitli yerleşimlerde tarla ve kaynak makinesi gibi ekipmanlardan kaynaklı kıvılcımların yol açtığı yangınlarda çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapıldı.



Manisa Saruhanlı’daki iki ayrı yangında ise biri tutuklama olmak üzere iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik Merkez’de çıkan yangında iki kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri tutuklandı, diğerine adli kontrol uygulandı.



İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yangınların çıkış nedenlerinin büyük kısmının insan kaynaklı ihmal olduğunu vurgulayarak, vatandaşların yaz aylarında kırsal alanlarda çok daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.