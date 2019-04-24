Hakkari Çukurca'da üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler amaçlarına ulaşamadı. Teröristler, 6 gün önce 4 askerin şehit olduğu bölgede hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari'de sızma girişiminde bulunan PKK'lılar hava harekatıyla öldürüldü.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK'lı sızma girişiminde bulundu.



Bölgeye anında hava harekatı düzenlendi. Çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.



Hava harekatının yapıldığı ve PKK'nın büyük darbe aldığı bölgede 6 gün önce 4 asker şehit olmuştu.



Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampına hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.



Hava harekatında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.



Operasyonlar sınır ötesinde devam ediyor.



ulusal.com.tr