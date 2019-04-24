banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

4 askerin şehit olduğu bölge bombalandı: Sızmaya çalışan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari Çukurca'da üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler amaçlarına ulaşamadı. Teröristler, 6 gün önce 4 askerin şehit olduğu bölgede hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

4 askerin şehit olduğu bölge bombalandı: Sızmaya çalışan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'de sızma girişiminde bulunan PKK'lılar hava harekatıyla öldürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK'lı sızma girişiminde bulundu.

Bölgeye anında hava harekatı düzenlendi. Çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Hava harekatının yapıldığı ve PKK'nın büyük darbe aldığı bölgede 6 gün önce 4 asker şehit olmuştu.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampına hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Hava harekatında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlar sınır ötesinde devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #YPG #terörist
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.