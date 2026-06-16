4 ay adım adım izlendiler, 263 adres havadan ve karadan basıldı! İçişleri Bakanlığı dev operasyonu duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev çalışma kapsamında, şafak vakti 6 ilde eş zamanlı siber ve fiziki abluka uygulandı. Tam 263 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ağını yöneten hiyerarşik yapıya darbe indirilerek 221 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

4 AY BOYUNCA ADIM ADIM İZLENDİLER

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonun perde arkasında, tam 4 ay süren çok yönlü bir teknik takip, siber analiz ve delil elde etme çalışmasının yattığı tescillendi.

Yapılan titiz incelemelerde, şüphelilerin mahalle ve sokak aralarında adeta bir "tezgah" niteliğinde kurdukları gizli satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Suç yapılanmasının, kendi içinde katı bir hiyerarşik düzen kurarak organize şekilde hareket ettiği siber operasyon dosyalarına girdi.

DEV ORDU SAHAYA İNDİ: HELİKOPTER VE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ

Delillerin eksiksiz tescil edilmesinin ardından, bu sabah Kayseri merkezli olmak üzere Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep illerinde düğmeye basıldı. Dev operasyona;

2 bin 500 polis ve özel harekat personeli,

632 operasyonel ekip,

1 polis helikopteri,

2 dron siber hava aracı,

10 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.

Siber koordinasyon merkezinden yönetilen şafak baskınlarında, girilmez denilen adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak 221 sokak satıcısı yere yatırılarak kelepçelendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve suçtan elde edilen nakit para tescil edilerek emniyete götürüldü.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı'nın resmi kurumsal sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada kararlılık vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Kayseri Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Gözaltına alınan 221 zanlının emniyetteki siber ve fiziki ifade işlemleri sürüyor.