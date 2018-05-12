Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yılın ilk 4 ayında 38 bin ton tıbbi atığın bertaraf edildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde oluşan tıbbi atıkların yönetimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de tıbbi atıkların çevre kirliliği oluşturmadan güvenli bir şekilde bertarafına yönelik esaslara ilişkin son düzenlemenin 25 Ocak 2017'de yürürlüğe giren "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile yapıldığını belirten Öztürk, yönetmeliğe göre, "enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar"ın tıbbi atık olarak tanımlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda tıbbi atıkların, kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sorumluluğunun sağlık kuruluşlarına ait olduğunu vurgulayan Öztürk, atıkların tıbbi atık geçici depolardan, konteynerlerden alınarak tıbbi atık işleme tesisine taşınması veya taşıttırılması, sterilizasyonu veya bertarafının sağlanması, bu amaçla tıbbi atık işleme tesisi kurulması/kurdurulması, işletilmesi/işlettirmesi konularındaki sorumlulukların ise büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler veya yetkilerini devrettikleri kişi ve kuruluşlara ait olduğu bilgisini paylaştı.

Tıbbi atıkların tekniğine uygun toplanması ve bertarafının önemine dikkat çeken Öztürk, "Tıbbi atıklar tekniğine uygun, kaynakta ayrı toplanmaz, taşınmaz ve bertaraf edilmezse ciddi çevresel risk oluşturur. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 105 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi. En fazla tıbbi atığın toplandığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin oldu." diye konuştu.



Atıklar 58 sterilizasyon ve 3 yakma tesisinde bertaraf ediliyor

"Yılın ilk dört ayında ise toplam 34 bin ton tıbbi atık kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." diyen Öztürk, tıbbi atıkların zararsız hale getirilmesi için ilk sterilizasyon tesislerinin 2008'de kurulduğunu hatırlattı.

2008'de 8 tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, "2018 yılı mart ayı sonu itibarıyla yılda toplam 202 bin 982 ton kapasiteli 58 adet sterilizasyon tesisi ve yıllık 142 bin 680 ton kapasiteli 3 yakma tesisi ile 81 ilde tıbbi atığın yönetimi sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: