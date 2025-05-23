4 ayrı dolandırıcılık örgütüne operasyon: 64 tutuklu

4 ayrı dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı, 35’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon liralık hareket tespit edildi.

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4 ayrı dolandırıcılık örgütüne operasyon: 64 tutuklu
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4 ayrı dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı, 35’i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon liralık hareket tespit edildi. Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne operasyon yapıldı. 64 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, yakalanan 64 şüpheliden 35’i tutuklandı. 29’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital gereç ele geçirildi.

MASAK raporlarına dayanılarak yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 1 Milyar 785 Milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait, 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç ve 2 konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 otomobile el konuldu.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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