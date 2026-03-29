4 füzeyle katledilen gazeteci Ulusal Kanal’a konuşmuştu

ABD ve İsrail, hakikatin sesi olan gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Lübnan'da halkın direnişini tüm dünyaya cesurca aktaran 3 gazeteci İsrail saldırısında şehit oldu. Saldırılarda şehit olan El Meyadin muhabiri Fatıma Fetuni, daha önce Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir ile birlikte, Gazetecilere karşı uygulanan terör saldırılarına dair Tahran'da düzenlenen konferansta konuşmacı olmuştu. "Ağır bombardımana rağmen geri adım atmıyoruz" diyen Fetuni'nin cesur duruşu hala akıllarda...

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesinde üç gazetecinin bulunduğu araca 4 füzeyle saldırdı. Yardıma koşanları ve ambulansı da hedef alan İsrail bir katliama daha sebep oldu.



Düzenlenen hava saldırısında, El-Menar muhabiri Ali Şuaib, El-Meyadin muhabiri Fatıma Fetuni ve yanındaki kameraman kardeşi Muhammed Fetuni hayatını kaybetti.



Ali Şuaib bölgeyi yakından tanıyan ve 30 yıldır savaş meydanlarında yer alan bir gazeteciydi. 2006 yılında İsrail’in zalimliğini kayıtlara geçirdi. Aralık 2023 yılında El Herdale bölgesinde aracına yönelik düzenlenen saldırılarda sağ kurtulmuştu.





Fatıma Fetuni ise birkaç hafta önce ailesinin 7 ferdini İsrail saldırılarında kaybetmişti. İsrail'in hedef aldığı araçta kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti.



El Meyadin muhabiri Fatıma Fetuni, 18 Kasım 2024 tarihinde Tahran düzenlenen “Gerçeğe terör” başlıklı şehit gazetecilerin anıldığı bir konferansa katıldı. Şehit meslektaşları hakkında yaptığı cesur konuşması hafızalara kazındı:



"Medya, direniş ekseninin kazanımlarını ve Siyonist rejimin suçlarını dünyaya anlatıyor. Düşman medyayı susturmak istiyor. Ağır bombardımana rağmen geri adım atmıyoruz. Gerçeği yansıtma konusunda ısrarcıyız."

Şehit Fatıma Fetuni’nin konuk olduğu konferansta Ulusal Kanal da söz hakkı tanınan yayın organlarındandı. Ulusal Kanal adına İran Temsilcisi Gürkan Demir konuşmuştu.



"Sızlanmayacağız, diz dövmeyeceğiz, üzerimize düşen sorumluluğu şehit meslektaşlarımız gibi yerine getirmekten kaçınmayacağız."



El Meyadin Muhabiri Fetuni, konferans sonrası Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yapmıştı.



"Bugün Tahran’ın kalbindeki bu buluşmaya geldik. Lübnan ve Gazze ile dayanışmanın birçok anlamını taşıyan bu toplantıda, gerçeği aktarmaya ve İsrail saldırılarını belgelemeye devam edeceğimizi söylemek için buradayız. "



Bu arada Katar yayın organı Al Araby ve Türk yayın organı TRT WORLD de İsrail saldırılarının hedefi oldu. İki yayın organına hizmet veren şirketin ofisi İsrail ABD tarafından hedef alındı.