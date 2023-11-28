4 İlde FETÖ Operasyonu! 6 Şüpheli Yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ zanlısının yakalandığı ikametinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi.
Kişinin örgüt üyelerinin kullandığı mesajlaşma programını kullandığını tespit eden ekipler, 8 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.
Çalışmalar kapsamında, "ByLock" kullanan ve örgüt mensuplarına yardım etmek için para transferi yapan 2 kişi de tespit edildi.
İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 6 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan 2'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığını tespit eden ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı