4 ilde internetten uyuşturucu satışına operasyon: 18 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 4 aydır yürütülen projeli çalışmanın ardından, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Emniyet ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin Telegram, Discord ve TikTok gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden satıcı panelleri oluşturduğu tespit edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu madde satışını sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yaptığı belirlendi.

SİPARİŞLER KARGOYLA GÖNDERİLDİ

İnternet üzerinden sipariş alan şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri kargo yöntemiyle başta Nevşehir olmak üzere Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ve farklı illere gönderdiği saptandı. Bazı şüphelilerin ise yurt dışından kuryeler aracılığıyla yutma yöntemiyle getirilen uyuşturucu maddeleri temin ederek ticaretini yaptığı tespit edildi.

214 PERSONEL, 3 İHA VE 3 KÖPEKLE 36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 214 personel, 3 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonda, 35 şüpheliye ait 36 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında toplam 3 kilo 399 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ile sentetik ecza türü uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ekipler ayrıca hassas teraziler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 TL, 990 bin İran riyali ve bin 320 euro buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 24 şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 18 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.