4 ilde kırmızı bültenli elebaşlarına şafak baskını! 107 gözaltı

Osmaniye merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 52'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında; elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Ö.A. ve B.G.Y.'nin yaptığı iki farklı suç örgütü üyesi yakın takibe alındı. Şüpheliler hakkında; "silahla kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "tefecilik", "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya temin etme" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından yasal işlem başlatıldı.


Cephanelik Ele Geçirildi: 11 Firari Aranıyor

Emniyet güçlerinin koordineli çalışmasıyla Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskınları yapıldı. Operasyon kapsamında 107 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Aramalarda; ruhsatsız 30 tabanca, 6 pompalı tüfek, 2 el bombası, patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si tutuklanırken, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 55 kişi serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda olan 11 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları titizlikle sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

