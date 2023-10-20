4 İlde Narkogüç Operasyonu! 13 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te Narkogüç Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 13 kişinin büyük miktarda uyuşturucuyla yakalandığı belirtildi.

4 İlde Narkogüç Operasyonu! 13 Kişi Gözaltına Alındı
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Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde Narkogüç Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

13 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında, İstanbul ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Gaziantep'teki operasyonda ise 8 şüphelinin büyük miktarda uyuşturucuyla yakalandığını kaydetti.

Operasyonların artarak devam edeceğini, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya operasyonlara ilişkin şunları kaydetti:

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda 1 ton 237 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi. 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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