4 İlde Narkogüç Operasyonu! 13 Kişi Gözaltına Alındı

Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde Narkogüç Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

13 Şüpheli Yakalanarak Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında, İstanbul ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Gaziantep'teki operasyonda ise 8 şüphelinin büyük miktarda uyuşturucuyla yakalandığını kaydetti.

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA İSTANBUL VE İNEGÖL’DE DÜZENLENLENEN OPERASYONLARDA 5️⃣;



DİYARBAKIR VE GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN OPERASYONDA İSE 8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️



AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:… pic.twitter.com/HSTZZ9p4Up — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023

Operasyonların artarak devam edeceğini, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirten Yerlikaya operasyonlara ilişkin şunları kaydetti: