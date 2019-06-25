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4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki bazı doğal sit alanları Cumhurbaşkanı kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanların, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Öte yandan, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Karpuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan ile Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Balıkesir #kayseri #trabzon
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