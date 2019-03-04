Hafta içi iş günlerinin yoğun geçmesi ve haftanın son günü olması vesiyle çoğu vatandaş, gününü evinde dinlenerek geçiriyor.
İnternette gezen kullanıcılar da günlük burç yorumlarını merak edip okumaya çalışıyor.
3 Mart 2019 Pazar KOÇ Burcu Yorumu:
İŞ: Enerjik günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün hatalara açık ve dikkatsizsiniz. Kendinizi yormamalısınız.
AŞK: Çevrenizdeki kişilerin ilşkiniz hakkında yorum yapmasına izin vermemelisiniz. Yanlış sonuçlar ortaya çıkayor.
SAĞLIK: Bugün dalgın bir gününüz. Dikkatsizce hareket edebilir kazalara sebep olabilirsiniz.Araba kullanırken dikkatli olun
3 Mart 2019 Pazar BOĞA Burcu Yorumu:
İŞ. İçsel disiplininiz mükemmel. Olayları doğru ve yerinde yorumluyor fakat fikirlerinizi kabul ettirmede zorlanıyorsunuz..
AŞK: İlşkinizin aksayan yönlerini tolere etmek sizin elinizde. Onunla bazı konularda uzlaşmanız imkansız..
SAĞLIK: Bugün iştahlı ve enerjik bir gününüzde olduğunuz için, çevrenizdeki olayları kayıtsız kalmak istemiyorsunuz.
3 Mart 2019 Pazar İKİZLER Burcu Yorumu:
İŞ: Değişen duygularınız sizi hiç şaşırtmıyor. Olaylara hazırlıklısınız. Bugün kendinizi yeniden sınayabilirsiniz
AŞK: Eski olayları artık unutmanın zamanı geldi. Birbirinize net olmayı bir türlü başaramıyorsunuz..
SAĞLIK: Aynı anda birkaç kişiye söz verdiğiniz için, yerine getiremediğiniz olaylar canınınızın sıkılmasına neden oluyor.
3 Mart 2019 Pazar YENGEÇ Burcu Yorumu:
İŞ: İş yaşantınızda gelişen olaylar sizin için olumsuzluk tablosu çizebilir. Siz artık aldırmamayı öğrenmelisiniz.
AŞK: İlişkinizde özel duygularınız çarpışıyor. Karşı tarafın isteklerine şans vermelisiniz. O, siziden bunu bekliyor.
SAĞLIK: Geceleri erken yatmayı denemeli.ve yatarken, ılık süt içmelisiniz. Son günlerde oldukça yoruldunuz ve kendinizi ihmal ettiniz.
3 Mart 2019 Pazar ASLAN Burcu Yorumu:
İŞ: Çevrenizde gelişen olaylar sizin isteklerinizin dışında oluşuyor. Bugün tavrınızı koyarak duygularınızı belli etmelisiniz..
AŞK: Olayları farklı yorumladığınız için, çevrenize tepki gösteriyorsunuz. Bugün düşündüklerinizi yaşama geçirmelisiniz.
3 Mart 2019 Pazar BAŞAK Burcu Yorumu:
İŞ: Bugün fazla disiplinli hareket etmekle çevrenizin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz. Sözlerinize dikkat etmelisiniz..
AŞK: Duygularınızda becilce davranarak, karşınızdaki kişinin isteklerini düşünmüyorsunuz.Bugün onunla ilgilenmelisiniz.
SAĞLIK: Ayaklarınızla ilgili problemler yaşamak istemiyorsanız geceleri yüksek bir yerde dinlendirmeli, kendinize özen göstermelisiniz
3 Mart 2019 Pazar TERAZİ Burcu Yorumu:
İŞ: İş konusunda değişiklikler yapmak için uygun bir gün değil. Dengelerinizi koruma konusunda zorlanabilirsiniz..
AŞK: Geçmişle ilgili olayların üstünde durmamalı ve kendinizi daha olumlu hisetmenizi sağlamalısınız.
SAĞLIK:Böbreklerle ilgili rahatsızlıklar söz konusu. Bel bölgenizi üşütmemelisiniz.Günde enaz yedi bardak su içmelisiniz.
3 Mart 2019 Pazar AKREP Burcu Yorumu:
İŞ.Bugün olaylara daha iyimser bakmalı ve geçmiş hataların üzerinde fazla durmamalısınız.Kendinizi sevmelisiniz
AŞK: Öfkelerinizle yaşayamazsınız. İlşkinizi zedelemek uğruna bir çok olayı göze almanız büyük hata. Dikkatli olmalısınız.
SAĞLIK: Bugün mars'tan olumsuz etki alıyorsunuz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmalı,gözlşerinize dikkat etmelisiniz.
3 Mart 2019 Pazar YAY Burcu Yorumu:
İŞ: Kendinize fazla güveniyorsunuz. Olaylar şekil değiştirdikçe düşüncelerinizde yaşadığınız atlamalar, sizi zorluyor.
AŞK: Yaşadığınız sorunlar yaşantınızı hiçbir şekilde etklemiyor.Birbirinize gösterdiğiniz taviz olumlu sonuçlanıyor..
SAĞLIK: Son günlerde artan ayak ağrılarınzın sebebi, uzun süredir ayakta kalıyor olmanız. Geceleri dinlendirmeye özen gösterin.
3 Mart 2019 Pazar OĞLAK Burcu Yorumu:
İŞ: Bugün bir çok hatalar canınızı sıkabilir ve onları düzeltmek için, epeyce zaman ayırabilirisiniz. Çevrenize dikkat edin..
AŞK: Siz duygularınızı gizlemeyi seviyor o, ise daha açık olmaktan yana. Artık buduruma son vermeli ve net olmalısınız.
SAĞLIK: İçsel savaşlarınız hiç bitmiyor. Bugün bir çok konuyu aynıanda düşünerek beyninizi yormamalısınız.
3 Mart 2019 Pazar KOVA Burcu Yorumu:
İŞ: İş yaşantınızda eleştirilere tahammülünüz yok. Bugün bazı olaylara farklı bir şekilde tepki verebilirsiniz.Haklı olduğunuz kesin.
AŞK: Yaşamda yeni bir dönemin içine girmiş bulunuyorsunuz. Artık olaylara bakış açınız değişiyor. Kendinize güveniyorsunuz..
SAĞLIK: Son günlerde ayakta çok fazla kalıyor ve ilerleyen yaşlarda varis rahatsızlıklarına zemin hazırlıyorsunuz.
3 Mart 2019 Pazar BALIK Burcu Yorumu:
İŞ: Yeni başlangıçlar için henüz kendinizi hazır hissetmiyor olmanız, sizi kararsız ve
olumsuz kılıyor. İnadınızı yenmelisiniz..
AŞK: Ani değişiklikler yüzünden kafanız oldukça karışık. Bugün daha sakin düşünmeli ve acele etmemelisiniz
SAĞLIK: Duygu karmaşası yaşadığınız bu günlerde, hislariniz sizi yanıltabilir dikaktli olmalı ve hiçkimseye gereksiz sözler vermemelisiniz.
Burçlarını ve yükselenlerini merak eden astroloji sevdalıları, 3 Mart 2019 Pazar gününe ait burçlarının yorumlarını okuyor. Çok sayıda burcun yorumunu merak eden vatandaşlar, kendileri için nasıl bir sonuç çıkacağını, ileride nelerle karşılaşabileceğini merak edip araştırıyor. İşte 3 Mart 2019 Pazar günlük burç yorumları
Hafta içi iş günlerinin yoğun geçmesi ve haftanın son günü olması vesiyle çoğu vatandaş, gününü evinde dinlenerek geçiriyor.