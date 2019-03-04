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4 Mart 2019 Pazartesi Oyna Kazan ipucu sorusu kopyası ile cevabı ve joker kodu: Cem Karaca kimdir? Muhtar Cem Karaca'nın kitapları

Oyna Kazan'da günün yarışmalarının ipucu soruları paylaşılarak yarışmacılara yardımcı olunuyor. Bu kapsamda her gün iki yarışmanın da ipucu soruları için kopyalar yayınlanarak yarışmanın daha eğlenceli olması sağlanıyor. İşte bugünkü iki yarışmanın ipucu soruları için kopyaları. ipucu sorusu için kopya Cem Karaca'dan geldi. Cem Karaca, (d. 5 Nisan 1945; İstanbul - ö. 8 Şubat 2004; İstanbul), Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu. Anadolu rock türünün kurucularındandır. Birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışmış, kurucu ve yöneticisi olmuş, güçlü bir rock kültü yaratılmasında öncülerden olmuştur

4 Mart 2019 Pazartesi Oyna Kazan ipucu sorusu kopyası ile cevabı ve joker kodu: Cem Karaca kimdir? Muhtar Cem Karaca'nın kitapları

Her gün 13.00 ve 21.30'da yayınlanan, sloganı "Kuruş değil binlerce lira" olan Oyna Kazan'da günün yarışmaları için açıklamalar yapılıyor.

Bu kapsamda her gün yarışmalardan bir süre önce o yarışmalarda çıkacak olan sorulardan biri için ipucu ile kopya paylaşılıyor.

Aynı zamanda joker kodunun nasıl kazanılacağı da anlatılıyor.

CEM KARACA

İpucu sorusu Muhtar Cem Karaca'dan geldi.

Muhtar Cem Karaca (d. 5 Nisan 1945; İstanbul - ö. 8 Şubat 2004; İstanbul), Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu. Anadolu rock türünün kurucularındandır. Birçok grupla (Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan) çalışmış, kurucu ve yöneticisi olmuş, güçlü bir rock kültü yaratılmasında öncülerden olmuştur.

Gazal ve Döndümse Vatanıma Döndüm kitapları vardır.

Etiketler; #oyna kazan #cem karaca #cem karacanın kitapları
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